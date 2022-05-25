На фестивале «Книжная дюжина» в Томске обсудят региональное книгоиздание и поиски локальной идентичности

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2022 // Фото: pictorica.ru

В пятницу, 27 мая, на первом университетском фестивале «Книжная дюжина. Лирика и физика» поговорят о региональном книгоиздании и локальной идентичности.

Участниками книжной сессии «Краеведение и локальная история» станут исследователи, издатели и авторы из Калининграда, Улан-Удэ и Томска.

Так, в паблик-токе, посвященном региональному книгоизданию и поискам своей идентичности примут участие Дмитрий Галсан, графический дизайнер, сооснователь книгоиздательского проекта «Буряад-Монгол Ном»; Максим Попов, дизайнер и основатель издательства Pictorica и мануфактуры Max Preuss; Наталья Жилякова, профессор ВШЖ ТГУ и Елена Фаткулина, главный редактор издательства «Макушин Медиа» и «Томского Обзора».

«Мы будем говорить о том, как книги помогают нам понять город, в котором живем, почувствовать его своим, создать и сохранить его образ для наших детей» — рассказывает модератор дискуссии Анна Цырфа, заместитель декана Высшей школы журналистики ТГУ.

Книгоиздательский проект «Буряад-Монгол Ном»:

Книгоиздательский проект «Буряад-Монгол Ном» в Улан-Удэ был создан из общественной инициативы энтузиастов более 10 лет назад. В рамках проекта выходят книги на русском и бурятском языке.

Издательская программа проекта «Музей Города Кенигсберг»:

«Музей города Кёнигсберг» — это просветительский проект об истории города и его памяти, существующий в цифровом пространстве. Но в рамках проекта выходят бумажные книги. Например, путеводители — карманные издания для самостоятельных путешественников.

Книгоиздательский проект «Томские трущобы»:

Переиздание известного криминального романа начала XX века «Томские трущобы», написанного Валентином Курицыным. Книга была восстановлена по публикациям в сибирских газетах конца XIX-нач. XX века.

Книгоиздательский проект «Городское путешествие»:

Книжная серия «Городское путешествие» и само издательство «Макушин Медиа» появились как новое направление работы и развития городского издания «Томский Обзор». В рамках проекта вышли книга о Томске и путеводитель по памятникам деревянного зодчества района Елань.

Паблик-ток «Региональное книгоиздание: локальная идентичность»

Время: 27 мая, 16.00-18.00

Место: Институт образования ТГУ

Адрес: пр. Ленина, 34а

По окончанию паблик-тока в 18.30 на этой же площадке в рамках работы книжной сессии «Краеведение и локальная история» состоится презентация дебютного романа «Погром» томского автора, краеведа и журналиста Сергея Мальцева.

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