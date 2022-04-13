Томичам покажут скульптуры «Фантастических тварей в Сибири»

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2022 // Фото: artmuseum.tomsk.ru

В пятницу, 15 апреля, в Томской областном художественном музее состоится открытие выставки «Фантастические твари в Сибири». Здесь томичи смогут увидеть фей, хобгоблинов и крылатых кошек, сообщают организаторы.

Во время открытия выставки автор проекта Юлия Попилова (Институт искусств и культуры НИ ТГУ) расскажет томичам историю существ германо-скандинавской, английской и японской мифологии. После состоится показ видеофильма об обитателях фантастического мира с дополнительными персонажами и авторской музыкой — Никиты Мирошникова (Хоровое дирижирование и вокальное искусство НИ ТГУ).

Выставка представляет собой прямое продолжение мифологического проекта НИ ТГУ «Скульптурная экспозиция мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще». Посетители увидят фей, хобгоблинов, драконов и крылатых кошек — всего 7 глиняных фигур, 14 фотографий существ, 10 иллюстраций художницы Елизаветы Маровой (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) и 7 фотографий скульптур.

Посмотреть на мифических тварей можно по адресу пер. Нахановича, 3. Стоимость билета — 50 рублей.

Фото: artmuseumtomsk.ru

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