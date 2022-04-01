Прокуратура оштрафовала томскую компания за недостроенную школу

1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

В Томской области оштрафовали подрядчика, отвечавшего за строительство школы. Основанием стало нарушение сроков выполнения работ при реализации национального проекта, сообщает прокуратура региона.

«Управлением территориального развития Администрации Томского района заключен муниципальный контракт с ООО «СпецМонтажСтрой» на выполнение работ по строительству здания школы на сумму более 300 млн рублей. Срок сдачи работ по контракту истек 20.08.2021, однако строительство школы не завершено, — говорится в сообщении.

По факту нарушений, выявленных в ходе проверки, прокуратура возбудила административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Компанию оштрафовали на 117 млн рублей.

По инициативе заказчика муниципальный контракт с ООО «СпецМонтажСтрой» расторгнут. Сейчас он заключает договор с новым подрядчиком.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: