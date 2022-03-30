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В Томске росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с моста

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В Томске сотрудники Росгвардии предотвратили попытку мужчины спрыгнуть с моста на «Пушкинской развязке», сообщает пресс-служба ведомства.

К экипажу вневедомственной охраны — прапорщику Андрею Никитину и сержанту Артему Данильчуку — обратился прохожий. Он рассказал о мужчине, который с бутылкой спиртного в руках стоит на краю моста, рискуя сорваться вниз.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы оставили патрульный автомобиль вне зоны видимости. Затем они скрытно подошли к мужчине на мосту, схватили его за руки и перетянули через перила на пешеходную зону. После его передали врачам «скорой». По внешним признакам спасенный находился в состоянии опьянения.

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