В Томске росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с моста

30 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области

В Томске сотрудники Росгвардии предотвратили попытку мужчины спрыгнуть с моста на «Пушкинской развязке», сообщает пресс-служба ведомства.

К экипажу вневедомственной охраны — прапорщику Андрею Никитину и сержанту Артему Данильчуку — обратился прохожий. Он рассказал о мужчине, который с бутылкой спиртного в руках стоит на краю моста, рискуя сорваться вниз.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы оставили патрульный автомобиль вне зоны видимости. Затем они скрытно подошли к мужчине на мосту, схватили его за руки и перетянули через перила на пешеходную зону. После его передали врачам «скорой». По внешним признакам спасенный находился в состоянии опьянения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: