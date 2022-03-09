Гостиничный комплекс «Венский Двор» выставлен на продажу в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 марта 2022 // Фото: avito.ru

Большой гостиничный комплекс «Венский Двор» с рестораном и кондитерским цехом выставлен на продажу в Томске за 75,9 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«У меня дочь занималась „Венским Двором“. Я ее похоронил два года назад, заниматься некому стало. Плюс ситуация с коронавирусом, — рассказал „Томскому Обзору“ владелец комплекса Николай Вяткин. — Доходы перестали поступать, и я принял решение о продаже. Плюс в комплекс надо вкладывать, переделать, чтобы навынос больше работать, адаптировать под ситуацию».

Сам комплекс включает ресторан нa 130 мест со сценой, малый ресторан на 30 мест, vip зал на 10 мест, кофейня на 15 мест, магазин, кухню, кондитерский цех. Также на подземном этаже располагаются складские помещения, бытовки и 80 кв. метров свободной площади. Здание подключено к центральному отоплению, водоснабжению, канализации и энергоснабжению.

Уточняется, что комплекс занимает отдельно стоящую усадьбу в 2,5 тыс. кв. метров с дизайнерским ландшафтом. Есть площадка для стоянки 30 автомобилей, а также свободные площади для строительства.

Гостиничный комплекс продается вместе со всей мебелью и оборудованием.

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