Томский художников приглашают принять участие в арт-маркете
22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/arthousetomsk
Томский Дом искусств объявляет open call для художников, дизайнеров и творцов для участия в арт-маркете «Мост» 4 и 5 марта.
«Мы хотим предоставить площадку творческому сообществу Томска для того, чтобы каждый из нынешних замечательных художников, смог презентовать своё искусство. А самое главное, чтобы каждый из нас, смог подарить это искусство себе или своим близким людям», — рассказывают организаторы.
Все желающим экспонировать свои работы необходимо прислать информацию о себе, ссылки или фотографии работ на почту art-house@gov70.ru. В рамках реализации проекта «Мост» также предполагается проведение лекций, мастер-классов и встреч.
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