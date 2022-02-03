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«Томская судоходная компания» в 2022г прекратит пассажирские перевозки по Томи

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АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) в 2022 году прекратит пассажирские перевозки по реке Томь из-за невозможности использования старого теплохода «РП-45», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя совета директоров ТСК Владимира Кноля.

«Мы официально уведомили администрацию Томска о прекращении пассажирских перевозок по Томи. теплоход устарел, его использование убыточно», — сказал Кноль.

По его словам, на левый берег Томи уже давно есть автомобильная дорога, и томичи могут добираться туда на общественном или личном транспорте.

АО «Томская судоходная компания» перевозит грузы по рекам Обь-Иртышского бассейна в районы Томской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также осуществляет перегрузочную деятельность, производит строительный песок и щебень. Флот компании составляют более 50 буксиров и более 200 барж.

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