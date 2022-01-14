В департаменте архитектуры Томска проходят обыски

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сотрудники правоохранительных органов работают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска», — цитирует пресс-служба слова и.о. главы департамента Сергея Чикова.

Он отметил, что департамент не может предоставить более подробную информацию, «так как это является компетенцией других структур».

Чиков добавил, что сейчас департамент и все его сотрудники работают в штатном режиме.

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