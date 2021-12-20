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Житель Томской области тайно оплачивал алименты на содержание внучки и помог ей после смерти

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В Томской области житель Кривошеинского района тайно выплачивал алименты на содержание своей внучки вместо своего сына. Он также помог ей после своей смерти, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Житель села Кривошеино оплачивал алименты на содержание дочери - средства ежемесячно перечислялись с его зарплаты. Однако в 2018 году он уволился и договорился с бывшей супругой о выплате долга в частном порядке. Почти три года он держал слово, но весной 2021 выплаты прекратились.

Тогда женина вновь обратилась к судебным приставам, которые выяснили, что мужчина не имеет ни официального заработка, ни принадлежащего ему имущества, которое можно было бы арестовать. Между тем задолженность, рассчитываемая из среднемесячной заработной платы по РФ, постоянно росла и к декабрю достигла 145 тыс. рублей.

Когда в отделении стал решаться вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за неуплату алиментов, тот изъявил желание погасить долг. Денежные средства он передал непосредственно взыскателю, которая предоставила приставам соответствующий документ.

Позже выяснилось, что после того, как должник потерял работу, алименты вместо него платил его отец. Несколько месяцев назад он ушел из жизни, поэтому отчисления прекратились. Собственный источник дохода у сына так и не появился, поэтому он погасил долг после того как принял наследство.

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