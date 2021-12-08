Пострадавшую от огня лебедя на Белом озере восстановили в Томске

8 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске восстановили фигуру светодиодного лебедя на Белом озере, которая ранее пострадала от огня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, конструкцию оперативно отремонтировали и вернули на место в понедельник, 7 декабря.

Также уточняется, что причиной возгорания, от которого пострадала фигура, стало замыкание в помпе, использующейся для заливки катка.

Напомним, каркасная скульптура лебедя загорелась 1 декабря.

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