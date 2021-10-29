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В Томской области вновь открыли респираторный госпиталь в больнице скорой помощи

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, коронавирус инфекция больница госпиталь В Томской области вновь открыли респираторный госпиталь в больнице скорой помощи

Сегодня, 29 октября, на базе больницы скорой медицинской помощи Томска открыт респираторный госпиталь. Соответствующее решение принято в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

«На сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией составляет 3093. Свободны 20% мест. Принимая во внимание, что вирусная инфекция протекает агрессивно и высокий процент заболевших нуждается в госпитализации, принято решение об открытии еще одного респираторного госпиталя», - прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Алёна Левко.

В сообщении отмечается, что госпиталь рассчитан на 180 коек. Все они обеспечены кислородом, а в медучреждении есть все необходимое оборудование, в том числе компьютерный томограф и аппараты ИВЛ.

Плановую помощь пациентам травматологического и нейрохирургического профилей будут оказывать в областной клинической больнице.

Ранее, в октябре 2020 года, больницу скорой медицинской помощи уже перепрофилировали в респираторный госпиталь. Тогда к работе по основному профилю учреждение вернулось спустя полгода - в апреле 2021.

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