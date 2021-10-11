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Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе Томск - Колпашево

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Накануне, 10 октября, на трассе Томск - Каргала - Колпашево столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.12 на 264 километре автодороги. По предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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