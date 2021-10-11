Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе Томск - Колпашево

11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Накануне, 10 октября, на трассе Томск - Каргала - Колпашево столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.12 на 264 километре автодороги. По предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: