Томские каратисты привезли 3 «бронзы» с всероссийских соревнований

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены стали обладателями трех бронзовых медалей всероссийских соревнований по карате «Кубок Орла».

Как уточняет пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях участвовали 700 спортсменов из 32 регионов страны.

В категории от 18 и старше в весе свыше 84 кг «бронзу» взял Александр Завьялов. Анне Скворцовой удалось стать третьей в весовой категории 55 кг. Третьим призером из Томской области стал Артём Зинатулин. Он замкнул тройку сильнейших в категории 14-15 лет (63 кг). Все спортсмены занимаются под руководством главного тренера Томской области по каратэ Руслана Апаева.

На следующей неделе, 8–10 октября, томские каратисты поборются за призовые места на соревнованиях «Кубок маршала Покрышкина» в Новосибирске. Ожидается, что в нем примут участие порядка 1500 спортсменов со всей страны.

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