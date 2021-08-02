В Томскую область поступило 11 800 тысяч доз «Спутник Лайт»

В выходные в Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 11 800 доз. Препарат будет распределен во все муниципальные образования региона, включая Северск, сообщает пресс-служба администрации региона.

В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Его можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 и повторной вакцинации взрослых.

За весь период прививочной кампании в регион поступило 282 655 доз вакцины (244 909 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 370 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 15 576— «Спутник Лайт»).

На сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 238 004 человек, в том числе 80 239 человек старше 60 лет. Завершили иммунизацию, поставив два компонента вакцины 182 828 человек, поставив «Спутник Лайт» – 240.

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