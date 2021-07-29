В Хакасии выросла численность бурых медведей

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2021 // Фото: newkhakasiya.online

Численность бурого медведя в Хакасии достигла примерно 1700 особей, и это примерно на сотню больше в сравнении с 2020 годом, сообщает newkhakasiya.online со ссылкой на данные Минприроды, опубликованные «Шанс-онлайн».

В министерстве объяснили причины избыточного «демографического благополучия» среди медведей:

«Рост обусловлен снижением спроса на продукцию охоты. Охота на медведя требует определенных навыков и высокого уровня подготовки. В прошлом охотничьем сезоне выдано 121 разрешение на добычу медведя в общедоступных охотугодьях, добыто 57 особей. В случае возникновения угрозы выхода хищника в населённые пункты или нападения на скот, Охотнадзор Хакасии вводит режим регулирования численности».

В нынешнем году режим регулирования уже вводился в Бейском и Аскизском районах республики.

Осенне-зимний сезон охоты на медведя открывается уже с 1 августа, а продлится до 31 декабря. Заявления на получение разрешений на охоту можно будет оформить на Госуслугах.

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