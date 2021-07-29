Большая часть: Александр Чувакин — дважды Почетный нефтяник

29 июля 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

28 июля 1978 года в СССР учредили медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Этой госнаграды были удостоены около 25 тысяч человек. В том числе и стрежевчанин Александр Иванович Чувакин.

Он родился в маленькой деревушке на берегу юганской Оби. Затем семья перебралась в село побольше. В Сытомино Александр окончил школу и год работал в московской партии геофизики. В 1969-м поступил в Тюменский индустриальный институт на отделение автоматизации производственных процессов. В 1974-м по распределению приехал в Стрежевой.

— Большая часть нашей группы попала в Сибирь, — говорит Александр Иванович и начинает без запинки перечислять имена-фамилии. — Аркадий Колесников — будущий руководитель АРНПУ. Сергей Самойлов — главный энергетик «Томскнефти». Юрий Шафраник — министр топлива и энергетики РФ. Выдающийся получился выпуск.

Начал Александр Чувакин слесарем КИПиА в цехе автоматизации производства НГДУ «Стрежевойнефть». Основная работа на промысле в то время заключалась в обслуживании и ремонте автоматизированных групповых замерных установок «Спутник». Также слесари обслуживали автоматизацию и защиту блочных кустовых и дожимных насосных станций, центрального товарного парка. А в городе — котельные. В 1975-м Чувакин — уже мастер на втором промысле Советского. Затем инженер КИП на базе БПО, где организовывал ремонт приборов учета, поверку средств измерения. Хорошо помнит, как «колдовал» над установкой по поверке нефтяных счетчиков.

— Смонтировали ее прямо в цехе, в корпусе здания. Огромная емкость, насосы. Вообще рационализаторство тогда было массовым. Оборудование — несовершенное, приходилось прикладывать голову, чтобы работало, как надо. За все время в НГДУ я подал больше сотни рацпредложений. Имею даже одно изобретение. Прибор для контроля трехфазной среды. Это учет нефти, воды и газа в потоке нефтесодержащей жидкости. Разрабатывал его совместно с томскими учеными. Мы запатентовали это устройство.

Еще пара лет, и он снова мастер. Но под его началом КИПовцы уже четырех месторождений: Нижневартовского, Стрежевского, Северного и Вахского. В 1979-м — старший инженер. Затем заместитель начальника, начальник цеха. В 1985-м в области началась программа по созданию малолюдных автоматизированных промыслов. В «Томскнефти» экспериментальной площадкой стало Малореченское. Для реализации проекта были впервые привлечены предприятия оборонного комплекса. Впервые же строительство объектов и их автоматизация велись параллельно. Средства автоматизации поставляла Венгрия.

— Тогда впервые в советской истории на месторождении была смонтирована вычислительная машина, — рассказывает Александр Иванович. — И кусты скважин мы обустраивали на базе программируемых контроллеров. Все разрабатывалось «на коленке». С «наукой» сядем ночью, нарисуем что-то, утром этот заказ идет на заводы «оборонки». Они изготавливали «железо», а мы его испытывали. Месторождение было громадной лабораторией. Производственные и планы автоматизации увязали в единое целое, и сроки стояли жесткие. Я руководил программой и буквально жил на Малоречке. Жена даже в гости приезжала. Автоматизированный комплекс объектов ввели в эксплуатацию в 1989-м. Он работал. Правда, надежность была невысокая. Не удалось все это стандартизовать. Но мы получили исключительный опыт.

Вскоре Чувакин возглавил службу автоматизации НГДУ «Стрежевойнефть». А в 1994-м — отдел автоматизации, связи, информационных технологий и метрологии «Томскнефти». При нем и с его участием был реализован проект по цифровизации стационарной связи в городе, стартовала программа по строительству радиорелейных линий связи на месторождениях.

В конце 90-х — начале 2000-х проекты стали еще масштабнее: внедрение спутниковых систем связи, паспортов качества сдаваемой нефти, строительство коммерческих узлов учета, переход на безбумажный документооборот, разработка и внедрение всевозможных автоматизированных программ для геологов, кадровиков, финансистов, транспортников, энергетиков. Эта работа потребовала колоссальных финансовых затрат, но и отдача была соответствующая. Предприятие шагнуло на новый уровень развития. А Александр Чувакин вернулся к теме безлюдных промыслов и продолжил совершенствовать автоматизацию объектов.

— Я занялся вопросом перехода на новую элементную базу на базе программируемых контроллеров уже зарубежного производства. Собрал группу башковитых ребят, они прошли обучение в Германии. Первый объект — УПСВ-2 Советского месторождения — мы ввели в 2002-м. Он понравился всем. Безлюдные технологии стали реальностью. В том же году опыт томских нефтяников был тиражирован на все месторождения управляющей компании.

В 2004-м Чувакин — заместитель главного инженера по регламентной поддержке. Занимался изменением структуры объединения, стандартизацией, распределением функционала подразделений «Томскнефти» и ее дочерних структур.

— Работы было взахлеб. Один проект следовал за другим, все менялось с удивительной скоростью. На пенсию вышел в 2011 году, правда, в 2012-м попросили вернуться. Набрал группу молодых ребят и продолжил начатое. Обучал их, натаскивал, когда понял, что они уже неплохо соображают, ушел на покой окончательно.

Зная вехи его трудового пути, уже не удивляешься, что он — дважды Почетный нефтяник. Такой чести за всю историю «Томскнефти» удостоились очень немногие.

Вслед за отцом в «нефтянку» пришли дети. Дочь Яна работает в финдирекции «Томскнефти», сын Дмитрий — начальник нефтяного региона в «Башнефти». А у Александра Ивановича, наконец, появилось время на семью и увлечения. С супругой в сентябре они отметят 46 годовщину свадьбы.

— У меня две внучки и внук. Видел я их больше, чем детей. Внучке помогаю с математикой, внука заразил футболом. Спорт в моей жизни был всегда. В институте — бег на лыжах, легкая атлетика, здесь на первых порах волейбол, затем более 30 лет мини-футбол. Моя последняя игра состоялась в дни празднования 50-летия томской нефти. Мы, ветераны, тогда обыграли сборную города. Люблю рыбачить, правда, рыбу отпускаю. Дачу люблю. Дом там построил, баню — в студенческих стройотрядах всему научился. Путешествовать люблю. Узнавать новое. Поверьте, скучать некогда!

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