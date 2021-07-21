Двигатели аварийно севшего в Томской области Ан-28 заглохли при обледенении в облаках - пилот

21 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Обледенение привело к остановке двигателей самолета Ан-28, который 16 июля совершил аварийную посадку в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пилота Анатолия Прыткова.

В среду пресс-служба департамента здравоохранения Томской области распространила видеоролик, в котором Прытков перед выпиской из больницы рассказывает о последних минутах перед аварийной посадкой.

«Поднялись мы на высоту 2 тыс. 450 м, у нас произошел отказ двух двигателей после выхода из облачности. В облачности присутствует обледенение, запуск двигателей производителем не рекомендуется. Мы вышли из облаков, приступили к запуску двигателей, но запуск не удался. Попытки запуска производились до определенной высоты, затем выбрали площадку для посадки, предупредили пассажиров», — сказал Прытков.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, а 21 июля их выписали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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