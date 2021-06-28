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В небе над Новосибирском едва не столкнулись два самолета

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В новосибирском аэропорту Толмачево чуть не столкнулись два самолета S7. Катастрофу удалось предотвратить - сработала система предупреждения, сообщает atas.info.

Инцидент произошел 26 июня около девяти часов вечера. При заходе на посадку два самолета авиакомпании S7 максимально сблизились. Источник утверждает, что наземная система зафиксировала между бортами расстояние в четыре километра и сигнализировала о риске столкновения. ЧС удалось избежать.

Отмечается, что капитан самолета А-320 «Кемерово-Новосибирск» во время захода посадки авиалайнера нарушил схему, по которой самолет идет на приземление. Он создал угрозу для другого самолета, следовавшего рейсом «Симферополь-Новосибирск».

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