В июне жителей томского микрорайона Спичфабрика ожидает отключение воды

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жители трех улиц томского микрорайона Спичфабрика останутся без вод 21 июня с 9.30 до 3.00 22 июня, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной линии. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Бирюкова, 2, 2/2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 22, 22 стр.3;

ул. Клюева, 1а, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 4д, 5, 11в, 13, 18, 18а, 20, 20/1, 20/2, 26;

ул. Обручева, 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12б, 12в, 14, 18, 20.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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