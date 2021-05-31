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В июне жителей томского микрорайона Спичфабрика ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили ЖКХ график отключения когда дадут воду В июне жителей томского микрорайона Спичфабрика ожидает отключение воды

Жители трех улиц томского микрорайона Спичфабрика останутся без вод 21 июня с 9.30 до 3.00 22 июня, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной линии. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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