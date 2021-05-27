В Томском краеведческом музее открывается выставка «ВЕК BACK 1920: Шершавым языком плаката»

Сегодня, 27 мая, в Томском областном краеведческом музее открывается выставка «ВЕК BACK 1920: Шершавым языком плаката». Созданием экспозиции занималась томская студия «Дизайн-оркестр».

Томский областной краеведческий музей в 2020 году году отметил свой 100-летний юбилей проектом «Век back». В его рамках музей каждый день выкладывал в своих социальных сетях новый пост, связанный с этой датой 1920-го года. В 2021-м было решено создать выставку на основе проекта.

Реализовать идею предложили томской студии «Дизайн-оркестр». Для этого была подобрана специальная команда.

Поговорили с одним из создателей студии Павлом Богдановым о том, почему они взялись за такой заказ, как выбирались темы и разрабатывался специальный шрифт.

— Нам интересно делать вещи, связанные с локальной историей. Поэтому мы с удовольствием взялись за проект. Тем более поработать с музеем — для нас большая честь, — рассказывает Павел Богданов. — К тому же, ХХ век для меня, как для дизайнера представляет интерес, в частности, я очень люблю конструктивизм. До этого читал книгу Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра. 1921-1930», поэтому тематика мне очень интересна и близка.

Сначала сотрудники музея скинули ссылку на проект «Век back» ребятам из студии. Но оказалось, что материала очень много. Тогда было решено поработать с представителями музея и вместе отобрать темы для плакатов. Помогала в работе сотрудник краеведческого Елена Андреева, один из главных идеологов проекта. А чуть позже к команде присоединился историк Иван Атапин, один из создателей музея «Профессорская квартира».

— Елена Анатольевна курировала проект и писала для него некоторые статьи. В выборке нам также помогала Галя Липинская, которую я позвал в проект именно как художника-иллюстратора. Это был один из этапов работы — подобрать команду, максимально подходящую под проект, — рассказывает Павел. — После подключился и сторонний историк, Иван Атапин, с которым мы уже сотрудничали по одному проекту — он помогал с написанием концепции ресторана «Нарым». Иван оказался «человеком в теме» в плане краеведческих историй, связанных с Томском, Сибирью и, в частности, с 1920-м годом. Он нам очень помог.

Для проекта был разработан и свой собственный шрифт. Предполагалось, что он будет в конструктивистском стиле и очень простой. В итоге вышла не просто стилизация, а уникальный авторский шрифт.

Плакаты для выставки «ВЕК BACK 1920» Фото: предоставлено Павлом Богдановым

— Я любитель снимать всякие таблички, которые делают обычные люди, не дизайнеры, в деревнях и малых городах. Они часто выделяются какой-то находчивостью, неожиданным решением в той или иной букве. Литера «Д», например, может быть без нижнего размыкания. Такие находки из народной типографики мы привнесли в созданный нами шрифт. Это была тонкая работа и ни в коем случае не стилизация. Вообще конструктивистский палочный шрифт, как говорит исследователь дизайна Кричевский, был разработан для людей, которые вообще не умели писать. Чтобы они, не имея хорошего почерка, могли быстро сделать табличку или транспарант.

В качестве тем для плакатов было решено брать локальные сибирские истории. Но в итоге вошли и те, которые пересекаются с тематикой сегодняшнего дня: пандемия, внешнеполитическая ситуация и прочие. Иллюстративный ряд команда проекта выстраивала как на основе уже существующих фотоматериалов, так и своих собственных.

— Брали, например, историю про первую «Красную Сибирскую Олимпиаду», которая прошла в Омске в 1920 году. Томские спортсмены там тоже участвовали. А интересна эта тема потому, что в этот же год проходила Олимпиада в Бельгии. Тогда европейское общество не признавало нашу страну на политическом уровне. Был устроен бойкот, поэтому наши спортсмены на соревнования не поехали. Из этого родилась идея устроить свою собственную Олимпиаду. Она была не всероссийской, а по разным регионам. В Омске проводили именно Сибирскую. И эта тема очень пересекается с сегодняшним днем: допинговые скандалы, бойкот наших спортсменов. Понимаешь, что история действительно циклична.

Плакаты перед экспонированием Фото: предоставлено Павлом Богдановым

— Есть плакат посвященный и гигиене. Там изображен профессор Сысин, который организовал то, что мы сейчас называем Роспотребнадзором. Человек, который в советской России был ответственным за работу этого ведомства, ключевая фигура в науке в то время. В 1920-м году заканчивается пандемия испанки, но начинаются жуткие эпидемии тифа, дизентерии и холеры. В то время были значки, которые носили работники культуры и здравоохранения, которые назывались «Долой рукопожатие». Ну и мы понимаем, что эта история максимально паралеллится с сегодняшним днем. Мы Сысина изобразили в маске хотя при тифе их не носили. Потому что он, в первую очередь, переносился через вшей. Но через рукопожатие можно было поймать заразу. Он в маске, потому что при испанке её носили. Получился собирательный образ, — рассказывает Павел.

После утверждения темы для первого плаката художник проекта Галина Липинская сделала иллюстрацию, а Павел на её основе — постер. После согласования с музеем началась активная работа, к которой присоединилась еще один дизайнер студии — Анастасия Панарина.

— На все мы потратили около трёх месяцев. Но, если честно, мы не совсем правильно рассчитали силы. Можно было сделать быстрее — месяца за два. Но последние пару недель работа кипела с утра до ночи. Потому что мы занимались не только художественной стороной проекта, но и текстовой: придумывали заголовки или брали их непосредственно из статей проекта. Много времени было потрачено на изучение материала. С этой частью работы нам очень помогла Елена Андреевна. Она занималась подготовкой маленьких текстов для плакатов, — говорит Павел.

Всего для выставки было отобрано 20 тем, на основе которых было сделано 20 постеров. Просмотреть на них можно будет в цокольном этаже Томского областного краеведческого музея по адресу: пр. Ленина, 75.

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