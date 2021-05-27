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Сегодня в Томске пройдет обсуждении стратегии развития исторического центра

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Сегодня, 27 мая, в коворкинге «Точка кипения — Томск» пройдет встреча Клуба активных горожан с представителями Центра развития городской среды Томской области.

Специалисты центра расскажут о проекте «Стратегия развития исторического центра г. Томска в границах ул. Бакунина, ул. Октябрьской, ул. Шишкова, ул. Обруб» и ответят на вопросы горожан.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Начало в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 26, 2 этаж. Регистрация по ссылке.

Проект «Стратегия развития исторического центра г. Томска в границах ул. Бакунина, ул. Октябрьской, ул. Шишкова, ул. Обруб» направлен на «преобразование исторически сложившегося градостроительного комплекса путем восстановления его утраченных частей, планировочно-пространственной структуры, композиционной целостности и функциональной активности».

В ходе разработки стратегии сотрудники Центра организовывали встречи с жителями района, представителями бизнеса и местной администрации, чтобы выяснить, как должен функционировать и развиваться этот район.

Подробнее с проектом можно ознакомиться в нашей статье.

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