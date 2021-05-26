Обвиняемого в коррупции мэра Томска доставили в зал суда

26 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

Сегодня, 26 мая, состоится состоится заседание суда по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Будет рассмотрен по существу первый эпизод.

Как сообщает журналист «Томского Обзора» Сергей Мальцев, Ивана Кляйна привезли к зданию Советского районного суда. К приезду мэра собрались люди, чтобы выразить свою поддержку.

На заседании ожидался допрос главного свидетеля обвинения Рината Аминова. Однако, он не явился в суд.

Как сообщалось, мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

8 апреля Советским районным судом Томска было зачитано обвинение и выслушана позиция защиты, Кляйн себя виновным не признает.

Фото: Сергей Мальцев

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