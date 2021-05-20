Обнаруженный в Томской области древний слон оказался моложе на 200 тыс. лет

Ученые геолого-географического факультета Томского госуниверситета уточнили возраст древнего слона, найденного в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе вуза, с помощью радиоуглеродного анализа палеонтологи установили, что возраст находки на 200 тыс. лет меньше, чем предполагалось. Это в корне меняет представления о фауне и процессах, протекавших несколько тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в международном журнале «Radiocarbon» Кембриджского университета (Великобритания).

Еще в 20 веке сложилась устойчивая научная концепция, что в течение последних 2,5 миллиона лет слоны эволюционировали в сторону постепенного уменьшения толщины эмали и увеличения количества пластин в их зубах. Это считалось адаптацией к постепенному расширению открытых ландшафтов и изменению климата в сторону его аридизации – уменьшения степени увлажнения территорий. Если эмаль толстая – значит слон древний (чем толще, тем древнее), тонкая – совсем молодой, можно сказать, один из последних мамонтов. Но в последние 5-7 лет в научном мире стали сомневаться в старых концепциях из-за широкого применения радиоуглеродного анализа с ускорительной масс-спектрометрией. Он позволяет использовать небольшой объем материала для исследования (2-3 грамма), что сохраняет образец и дает возможность получить точный геологический возраст.

Методом ускорительной масс-спектрометрии производится сверхчувствительный и точный анализ содержания редких долгоживущих изотопов, в частности радиоуглерода С-14. Измерение его концентрации используется для радиоуглеродного датирования в археологии и геологии, а также находит применение в экологии, криминалистике, биомедицинских исследованиях.

По инициативе палеонтологов ТГУ при помощи этого метода был продатирован череп слона, найденный во время строительства здания в городе Асино еще в середине прошлого века. Сейчас он хранится в Томском областном краеведческом музе. По морфологическим признакам считается, что такие слоны жили на территории Томской области примерно 300 тысяч лет назад. Однако радиоуглеродная датировка, сделанная в Великобритании, показала, что его настоящий возраст – 42 тысячи лет.

"Я когда эту дату получил, то удивился и написал в лабораторию, они решили перепроверить и сделали повторный анализ. Получился такой же результат с разницей 200-300 лет. Это говорит о том, что анализ выполнен правильно, – рассказывает профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрей Шпанский. – Сейчас появилась тенденция сомневаться. Практически вся наука строится на любопытстве в целом, где есть два подхода: делать то, что еще не сделано и сомневаться в том, что уже сделано. Так я усомнился в древности этого слона, решил его перепроверить и получил такой неожиданный результат".

На наших глазах формируется синтетический подход к оценке возраста находок тех или иных животных и времени их существования. Практически обязательным является датирование образцов не только традиционным относительным методом «похож–не похож», а в том числе с применением лабораторных исследований. Эта определенная перепроверка все чаще показывает, что те виды, которые считались древними, оказались вполне молодыми, дожившими до позднего палеолитического человека. С появлением подобных результатов встает вопрос о представлениях, которые были в 20 веке, и тех новых концепциях, которые формируются сейчас. Это касается как трактовки многообразия древнего животного мира, так и оценки вымирания некоторых видов животных.

На рисунке слева толщина эмали зуба слона из Асина, а справа – обычного мамонта, жившего около 32 тысяч лет назад. У первого пластины толстые и редкие, а у второго тонкие и частые, при этом возраст примерно одинаковый. Причем мамонт найден у поселка Сергеево, а слон возле Асина. Эти два населенных пункта стоят на противоположных берегах реки Чулым. Разница в возрасте у этих двух находок – 10 тысяч лет, за это время таких эволюционных изменений произойти не может. Поэтому, вероятно, оба этих вида сосуществовали вместе, что порождает целый ряд новых вопросов.

В первую очередь эти результаты важны для геологов, для геологической съемки и для оценки физико-географических условий природной среды. Они значительно расширяют видовое разнообразие той фауны, которая жила с нашими предками. Если раньше считалось, что единорог – эласмотерий – вымер до появления политического человека в Сибири, то сейчас возраст остатков 30 – 45 тысяч лет из разных мест показывает другое. Это касается и лесного носорога, и толстоэмалевого слона, что кардинально меняет представление об окружающем мире того времени. А значит и условия существования этой фауны были сложнее, чем их представляли раньше.

"Ландшафтные условия могли быть более мозаичными, неоднородными. Были условия для существования узкоспециализированных форм, которые находили себе места для выживания. Есть такое понятие в биологии, как рефугиум – это территория, где дольше всего задерживается существование того или иного вида. Судя по всему, они были и в Западной Сибири", – поясняет Андрей Шпанский.

Наши представления меняются, в том числе и в отношении катастрофического подхода, который долгое время существовал. В массовом сознании считается, что ледниковый период кончился 10 тысяч лет назад, и все вымерли. Но после датирования остатков разных видов выявляется, что их вымирание происходило не одновременно, и началось оно задолго до этого рубежа. На территории равниной части Западной Сибири пещерная гиена и малый пещерный медведь вымерли примерно 40 тысяч лет назад, на Алтае они просуществовали дольше, так как там были подходящие условия для убежищ. Следом исчез пещерный лев, сократилось распространение лошадей и бизонов. Новые данные сейчас дополняют старые концепции, которые становятся более сложными, но при этом более логичными.

Это важно с точки зрения оценки глобальных и региональных экологических изменений. Человечество их наблюдает сейчас, но 10-12 тысяч лет назад происходило примерно то же самое. Этот период считается глобальным экологическим кризисом, в котором человек был таким же пострадавшим, как и мамонт. Поэтому, чтобы дать оценку тому, что происходит сейчас, нужно понять, что происходило тогда: какие были глобальные экологические процессы, в какой последовательности, в какой взаимосвязи, с какими темпами, к чему они приводили.

"Мы наблюдаем, что, например, в настоящее время север теплеет быстрее, чем юг. Так, на юге Западной Сибири среднегодовая температура практически не изменилась, а вот север потеплел примерно на 2 градуса. Такие же наблюдения даются по так называемым палеографическим данным для периода десятитысячелетней давности. Получается, что чего-то нового не происходит, механизмы те же, и мы можем проводить аналогии и сопоставления, чтобы понимать, а при случае реагировать на это", – объясняет Андрей Шпанский.

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