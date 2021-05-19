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В Томской области более 8,8 млн рублей направят на организацию временного трудоустройства подростков

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В 2021 году Томская область направит 8 898 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время.

На эти средства будут трудоустроены 5190 подростков в рамках следующих программ:

Органами местного самоуправления предусмотрено выделение более 11 млн. рублей на оплату труда подростков.

В настоящее время специалисты службы занятости проводят работу по заключению договоров с работодателями о совместной деятельности по временному трудоустройству подростков в свободное от учебы время. На 10.05.2021 заключены 43 договора с работодателями на организацию 107 рабочих мест, фактически приступили к работе 93 человека, из них 11 подростков из «группы риска». Достигнута договоренность о трудоустройстве в каникулярное время 3083 несовершеннолетних граждан (в т.ч. 242 подростка из «группы риска»). Работа по заключению договоров с работодателями продолжается.

Необходимо отметить, что наблюдается снижение количества вакансий для подростков, которое связано с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и низкой активностью работодателей по трудоустройству детей в условиях пандемии СOVID-19.

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