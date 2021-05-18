Итоги апреля: в Томской области усиливается кадровый голод, при этом зарплатные предложения ниже средних по России

Эксперты hh.ru и Томская служба занятости населения проанализировали ситуацию с трудоустройством в Томской области в апреле. Ключевые выводы: конкуренция за кадры достигла максимальных значений с начала года, а активность работодателей значительно превышает соискательскую.

Количество открытых вакансий в апреле 2021 года увеличилось на 9% по сравнению с мартом. При этом динамика вакансий в Томской области по отношению к марту прошлого года составила +46%, такой высокий прирост объясняется прошлогодним спадом активности работодателей во время пандемии.

Для сравнения, в целом по России количество вакансий в апреле выросло на 10% по отношению к марту того же года, и на 76% увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Первый квартал этого года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно, и прирост вакансий существенно превышает показатели за аналогичный период в предыдущие два года», - комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Каких специалистов искали работодатели

По данным Департамента труда и занятости населения Томской области, в апреле работодатели проявляли наибольшую заинтересованность в соискателях с опытом работы в сферах здравоохранение, производство, транспорт и логистика, ритейл. В промышленном секторе сохраняется устойчивый спрос на электромонтеров, слесарей различных профилей, электрогазосварщиков, рамщиков, операторов на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, монтажников. Постоянная потребность наблюдается в представителях строительных и смежных с ними профессий (штукатуры, бетонщики, маляры, стропальщики, арматурщики, машинисты спецтехники), а также работниках сферы обслуживания (продавцы, повара). А потребность в водителях автомобиля актуальна практически для всех отраслей. Стабильный спрос держится также на инженеров различных профилей (технологи, конструкторы, проектировщики, инженеры по охране труда, наладке и испытаниям, по качеству), специалистов в области информационных технологий (программисты, системные администраторы). Кроме того, постоянно востребованы охранники, военнослужащие рядового и сержантского состава.

«Всего в апреле работодатели заявили в центры занятости почти 3000 вакансий. Для сравнения, в целом по Томской области количество вакансий в апреле выросло на 59% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», - сообщает начальник департамента, Светланы Грузных.

По данным hh.ru, чаще всего в апреле компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (22% от общего числа вакансий в регионе), «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Производство» ((по 13%), «Рабочий персонал» (11%) и «Строительство, недвижимость» (10%).

В какой работе заинтересованы соискатели

Данные аналитики hh.ru свидетельствуют о том, что количество резюме в апреле в Томской области сократилось по сравнению с мартом на 3%, по России в целом этот показатель выше – 5%.

Наиболее активно в апреле искали работу молодые специалисты (19% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (11%), административный персонал и специалисты из сферы производства (по 7%), а также сотрудники из профсферы «Транспорт и логистика» (6%).

Конкуренция на рынке труда

Средняя конкуренция среди соискателей Томской области в апреле составила 4,8 резюме на вакансию. При этом, наиболее жесткая конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается среди начинающих специалистов (в среднем,12 кандидатов на вакансию) и топ-менеджеров (9,1 резюме на вакансию).

Самыми дефицитными кадрами остаются медики, а также строители, домашний персонал, продавцы-консультанты (меньше 2 резюме на вакансию). Список дефицитных специалистов пополнили сотрудники из направления HoReCa: в среднем, на вакансию приходится всего 1,4 резюме. При этом с локальными работодателями конкурируют иногородние компании, которые приглашают поваров, сотрудников кухни, барменов и хостес на сезонную работу в курортные регионы России, такие как черноморское побережье, Азовское море, Республика Алтай, Байкал. Также рынок испытывает ощутимую нехватку специалистов продаж: несмотря на то, что их достаточно много на рынке труда, спрос превышает предложение.

Средняя предлагаемая зарплата в апреле составила в Томской области 41,6 тысяч рублей, что на 14% ниже российских показателей. При этом средняя ожидаемая зарплата в регионе еще меньше – 37,4 тысячи рублей, и это на 24% отличается от средних значений по России, в меньшую сторону.

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