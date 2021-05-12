Из-за ремонта теплосетей в Томске изменится схема движения по ул. Б. Куна
Завтра утром, 13 мая, в Томске изменится схема движения транспорта по ул. Б. Куна, сообщает пресс-служба мэрии.
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на двух участках тепломагистрали № 8 по ул. Б. Куна на участке от ул. Иркутский тракт до ул. И. Черных. Здесь будет ограничено движение автомобилей и изменена схема движения пассажирского транспорта без организации сквозного проезда. Также на указанном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Бригады энергетиков будут работать между домами №№ 1 и 3 по ул. Б. Куна. Предполагается, что ограничение продлится до 12.00 субботы, 15 мая. В это время будет изменена схема движения общественного транспорта – маршрутных автобусов №№ 13, 25/52, 20, 38 и 141. Они будут объезжать ремонтируемый участок.
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Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
25
|
от ОКБ к ул. Иркутский тракт – ул. Клюева
|
ОКБ – ул. Ивана Черных (ОКБ) – ул. Лазарева – ул. Иркутский тракт - далее по маршруту
|
52
|
от ул. Иркутский тракт к ОКБ – ул. С. Лазо
|
ул. Клюева - ул. Иркутский тракт – ул. Высоцкого - ул. Иркутский тракт - ул. Лазарева - ул. Ивана Черных (ОКБ) - ул. Ивана Черных – ул. С. Лазо далее по маршруту
|
20, 38, 141
|
от ул. Иркутский тракт
к ОКБ - ул. С. Лазо
|
ул. Иркутский тракт - ул. Лазарева - ул. Ивана Черных (ОКБ) - ул. Ивана Черных – ул. С. Лазо - далее по маршруту
|
от ул. С. Лазо - к ОКБ -
ул. Иркутский тракт
|
ОКБ - ул. Ивана Черных – ул. Лазарева – ул. Иркутский тракт - разворот на кольце ул. Беринга - ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого - далее по маршруту
|
13
14
|
от ул. Иркутский тракт
к ул. С. Лазо
|
ул. Иркутский тракт - ул. Лазарева – ул. Ивана Черных - ул. Бела Куна – ул. С. Лазо - далее по маршруту
|
от ул. С. Лазо к
ул. Иркутский тракт
|
ул. С. Лазо - ул. Бела Куна – ул. Ивана Черных - ул. Лазарева – ул. Иркутский тракт - разворот на кольце ул. Беринга - ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого – ул. Ивановского - далее по маршруту
|
29
|
от. ул. Мичурина
к остановке
«Школа № 53»
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ул. Мичурина – ул. Бела Куна - ул. Ивана Черных - ул. Лазарева –
ул. Иркутский тракт - разворот на кольце ул. Беринга - ул. Иркутский тракт
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от остановки «Школа № 53» к ул. Мичурина
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ул. Иркутский тракт - ул. Лазарева - ул. Ивана Черных - ул. Бела Куна -
ул. Мичурина - далее по маршруту
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