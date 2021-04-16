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Голова ледохода на Томи прошла Томск

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Томь полностью вскрылась в черте Томска. Голова ледохода находится между ЗАТО Северск и деревней Чернильщиково. Ожидается дальнейшее вскрытие реки до устья, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровни воды в Томи ниже опасных отметок более чем на 2 метра. Пять оперативных групп продолжают отслеживать паводковую обстановку в Черной речке Томского района, Нижнем складе и Эуште, на Северном автомобильном мосту, в районе Коммунального моста и пос. ЛПК. В деревне Черная речка дислоцирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области.

Кромка ледостава на Оби находится в районе деревни Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах муниципального образования.

За сутки уровни воды в Оби повысились от 3 см (пос. Победа Шегарского района) до 48 см (с. Никольское Кривошеинского района). Запасы до опасных отметок составляют более 3,5 метров.

Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают опасных отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет. Вся оперативная информация о ледоходе продолжает поступать в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался в ночь на четверг, 15 апреля.

Фото: Вероника Белецкая

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