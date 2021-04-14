Суд открыл конкурсное производство в кредитном потребкооперативе «Первый Томский»

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2021 // Фото: Unsplash

Арбитражный суд Томской области открыл конкурсное производство в отношении кредитного потребительского кооператива «Первый Томский», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Процедура введена сроком на 6 месяцев.

Конкурсным управляющим КПК утвержден член ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» Аркадий Ли.

Согласно документам дела, в реестр требований КПК «Первый Томский» были включены 819 кредиторов на общую сумму требований 517,4 млн рублей.

Заседание по продлению или завершению конкурсного производства назначено на 6 октября.

Как сообщалось, в конце 2019 года руководство КПК подало на банкротство после предписания Банка России о запрете на прием новых членов и выдачу займов. В апреле 2020 года в КПК была введена процедура наблюдения.

Председатель правления «Первого Томского» Евгений Седлецкий ранее сообщал, что в случае банкротства кооператива пайщики смогут рассчитывать на получение порядка 30% сбережений.

КПК «Первый Томский» был создан в 2002 году, является одним из крупнейших КПК в Томской области. На начало 2020 года в нем состояли около 3 тыс. пайщиков, примерно треть из них имели вклады. Общий объем вложений оценивался в 500 млн рублей, выданных кредитов — 200 млн рублей.

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