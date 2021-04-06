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Томские работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

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В Томской области будут введены новые меры по трудоустройству безработных, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, работодатели смогут получить субсидии на зарплату трудоустроенных из числа безработных. Предполагается, что госпрограммой будут охвачены 220 тысяч человек, в Томской области — около полутора тысяч. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году заложены 12 миллиардов рублей.

«Общая сумма субсидии на каждого работника составит три МРОТ, которые будут увеличены на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — уточнила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Фонд социального страхования будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Для получения субсидий работодатель должен направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных. Заявление можно предоставить через портал «Работа в России».

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