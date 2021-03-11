Томские ученые разработали технологию производства прочных угольные пеллет

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2021 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха разработали для кемеровского заказчика технологию производства прочных угольных пеллет. Сейчас идет работа по переходу к промышленному производству, технологию планируют к внедрению.

Как сообщает пресс-служба вуза, особенность технологии заключается в соотношении добавка-связующего в виде отрубей и угольной пыли. Разработка получила патент на изобретение, результаты подтверждены независимой лабораторией и сертифицированы. Главная особенность полученных пеллет — высокая механическая прочность, что позволяет транспортировать их на большие расстояния.

«Европа отказывается от угольной энергетики, в России этот процесс тоже начинается, хотя не так стремительно. Из-за этого идет падение цены, и нужно производить продукцию, а не продавать чистое сырье. Пеллеты для бытовых и автоматизированных котлов в этом плане довольно удобны», — говорит научный сотрудник Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Роман Табакаев.

Ученым предстояло научиться получать пеллеты, устойчивые к разрушению при транспортировки. Кроме того, связующая добавка должна не наносить экологический вред при сжигании и при этом не слишком увеличивала стоимость готового продукта. Пеллеты производятся на установке брикетирования. Производительность — тонна в час. Сейчас ученые работают над адаптацией технологии для промышленного производства. Основная сложность заключается в полном переносе лабораторных условий на промышленные с сохранением производительности и объемов.

«Свою технологию мы адаптируем под уже существующие установки. В результате в производстве нам удалось сохранить объем, но появилась еще одна стадия — сушка готового изделия. В лабораторных условиях пеллеты одновременно нагревают и прессуют, процесс в среднем занимает пять минут на одну пеллету. В промышленных условиях время сокращается, и готовое изделие не успевает просушиться. Нам удалось подобрать такой алгоритм производства, при котором время не увеличивается, а объем остается прежним. По предварительным расчетам, производительность промышленной установки может составить 10 тонн в час», — поясняет Роман Табакаев.

Полученные результаты ученые передали заказчику, который подберет оборудование и спроектирует технологическую линию для производства.

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