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Томские ученые разработали технологию производства прочных угольные пеллет

Образование и наука, Томские новости, ТПУ, образование ТПУ наука технологии Томские ученые разработали технологию производства прочных угольные пеллет

Ученые Томского политеха разработали для кемеровского заказчика технологию производства прочных угольных пеллет. Сейчас идет работа по переходу к промышленному производству, технологию планируют к внедрению.

Как сообщает пресс-служба вуза, особенность технологии заключается в соотношении добавка-связующего в виде отрубей и угольной пыли. Разработка получила патент на изобретение, результаты подтверждены независимой лабораторией и сертифицированы. Главная особенность полученных пеллет — высокая механическая прочность, что позволяет транспортировать их на большие расстояния.

«Европа отказывается от угольной энергетики, в России этот процесс тоже начинается, хотя не так стремительно. Из-за этого идет падение цены, и нужно производить продукцию, а не продавать чистое сырье. Пеллеты для бытовых и автоматизированных котлов в этом плане довольно удобны», — говорит научный сотрудник Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Роман Табакаев.

Ученым предстояло научиться получать пеллеты, устойчивые к разрушению при транспортировки. Кроме того, связующая добавка должна не наносить экологический вред при сжигании и при этом не слишком увеличивала стоимость готового продукта. Пеллеты производятся на установке брикетирования. Производительность — тонна в час. Сейчас ученые работают над адаптацией технологии для промышленного производства. Основная сложность заключается в полном переносе лабораторных условий на промышленные с сохранением производительности и объемов.

«Свою технологию мы адаптируем под уже существующие установки. В результате в производстве нам удалось сохранить объем, но появилась еще одна стадия — сушка готового изделия. В лабораторных условиях пеллеты одновременно нагревают и прессуют, процесс в среднем занимает пять минут на одну пеллету. В промышленных условиях время сокращается, и готовое изделие не успевает просушиться. Нам удалось подобрать такой алгоритм производства, при котором время не увеличивается, а объем остается прежним. По предварительным расчетам, производительность промышленной установки может составить 10 тонн в час», — поясняет Роман Табакаев.

Полученные результаты ученые передали заказчику, который подберет оборудование и спроектирует технологическую линию для производства.

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