Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Иван Ларионов

25 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Иваном Ларионовым

Книгу «Городское путешествие. Томск», которую мы готовим к выходу из печати весной 2021 года, заказывают самые разные люди. Один из них — Иван Ларионов, основатель агентства Street Vision. Узнали, чем его зацепил наш проект:

— Томск — мой родной и любимый город, я не планирую уезжать из него, хотя попытка была, но я вернулся. «Томский Обзор» — уважаемое мной издание, которое регулярно поддерживает мои проекты и меня лично. У нас взаимная любовь, я считаю. Купить современную книгу про Томск я был просто обязан: во-первых поддержать самих авторов, а во-вторых, стать обладателем книги про родной город. Тем более я начал коллекционировать литературу о нашем городе. Надеюсь редакция подпишет мне мой экземпляр! — рассказал он «Томскому Обзору».

К 25 февраля заказано более 200 экземпляров «Городского путешествия». Книга познакомит с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

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После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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