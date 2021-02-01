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Сегодня стартовал предзаказ книги для школьников «Городское путешествие. Томск»

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Сегодня, 1 февраля, стартовал предзаказ новой книги для школьников «Городское путешествие. Томск».

Это совместный проект «Томского Обзора» и агентства МакушинМедиаЛаб. Большое иллюстрированное издание рассказывает об истории, архитектуре, природе и людях города. Предзаказ продлится до 10 марта, выход книги из печати запланирован на март-апрель 2021 г. Объем тиража ограничен.

Почему Уржатку назвали Уржаткой, и связано ли это название со смехом? Что хранится в Миллеровых портфелях? Кто и зачем морозил щи? Кому помогают дышать продухи и кого перевозил «столыпинский вагон»? Об этих и многих других фактах пойдет речь в книге, которая будет интересна не только школьникам, но и поклонникам ярких изданий с инфографикой и всем любителям городской истории и краеведения. И конечно, тем, кто даже уехав из Томска, всегда хранит его в своем сердце:)

Автор текста — главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина, над иллюстрациями работали новосибирский художник с томскими корнями Константин Попов и томичка Екатерина Становенко. Инфографику для издания готовит известный дизайнер из северной столицы Федор Шумилов, автор проекта «Анатомия Петербурга».

Пример разворота книги «Городское путешествие. Томск»
Фото: Макушин Медиа

Книга состоит из 40 тематических разворотов. Практически каждый из них посвящен отдельному событию или явлению, связанному с Томском — от кулайцев и «золотой лихорадки» XIX века до дикоросов и космических разработок. Внутри книги есть рисунки, фотографии, инфографика и много самых разных любопытных фактов, которые собирали в течение долгого времени.

Примеры разворотов книги «Городское путешествие. Томск»
Фото: Макушин Медиа

«Книг, которые бы рассказывали о Томске и его окрестностях так, чтобы это было понятно любому школьнику, немного. Большая часть краеведческой литературы рассчитана на взрослых людей. Но мы сделали написанную простым и понятным языком бумажную книгу, которую будет интересно читать и смотреть человеку любого возраста. Ведь знать о месте, где ты живешь, стоит всем!» — уверена команда проекта.

Сбор заявок по предзаказу открыт на сайте makushin.media/book

Там же можно подробнее узнать о проекте.

Партнер проекта: НО РАО
Информационные партнеры проекта: Томский Обзор, РИА Томск

Иллюстрации к книге «Городское путешествие. Томск»
Фото: Владимир Дударев

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