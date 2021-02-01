Сегодня стартовал предзаказ книги для школьников «Городское путешествие. Томск»
Сегодня, 1 февраля, стартовал предзаказ новой книги для школьников «Городское путешествие. Томск».
Это совместный проект «Томского Обзора» и агентства МакушинМедиаЛаб. Большое иллюстрированное издание рассказывает об истории, архитектуре, природе и людях города. Предзаказ продлится до 10 марта, выход книги из печати запланирован на март-апрель 2021 г. Объем тиража ограничен.
Почему Уржатку назвали Уржаткой, и связано ли это название со смехом? Что хранится в Миллеровых портфелях? Кто и зачем морозил щи? Кому помогают дышать продухи и кого перевозил «столыпинский вагон»? Об этих и многих других фактах пойдет речь в книге, которая будет интересна не только школьникам, но и поклонникам ярких изданий с инфографикой и всем любителям городской истории и краеведения. И конечно, тем, кто даже уехав из Томска, всегда хранит его в своем сердце:)
Автор текста — главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина, над иллюстрациями работали новосибирский художник с томскими корнями Константин Попов и томичка Екатерина Становенко. Инфографику для издания готовит известный дизайнер из северной столицы Федор Шумилов, автор проекта «Анатомия Петербурга».
Книга состоит из 40 тематических разворотов. Практически каждый из них посвящен отдельному событию или явлению, связанному с Томском — от кулайцев и «золотой лихорадки» XIX века до дикоросов и космических разработок. Внутри книги есть рисунки, фотографии, инфографика и много самых разных любопытных фактов, которые собирали в течение долгого времени.
«Книг, которые бы рассказывали о Томске и его окрестностях так, чтобы это было понятно любому школьнику, немного. Большая часть краеведческой литературы рассчитана на взрослых людей. Но мы сделали написанную простым и понятным языком бумажную книгу, которую будет интересно читать и смотреть человеку любого возраста. Ведь знать о месте, где ты живешь, стоит всем!» — уверена команда проекта.
Сбор заявок по предзаказу открыт на сайте makushin.media/book
Там же можно подробнее узнать о проекте.
Партнер проекта: НО РАО
Информационные партнеры проекта: Томский Обзор, РИА Томск
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».