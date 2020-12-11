Тест. Перерабатывать, не выбрасывать
11 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Каждый день человечество производит огромное количество мусора. В мире практически невозможно найти мест, где бы не попадались следы жизнедеятельности человека. Благо, люди опомнились, и все больше экологических инициатив успешно внедряются в разных уголках нашей планеты. Например, выбрасываемые ранее батарейки теперь принимают на утилизацию, а старые смартфоны можно сдать на «Переплавку» в Tele2.
В нашем новом тесте предлагаем вам проверить, насколько вы хорошо знаете, как правильно обращаться с мусором. А ещё поделимся полезными эко-лайфхаками.
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