18+
18+

Тест. Перерабатывать, не выбрасывать

Tele2, Городские тренды, Тест недели, экологические инициативы акции Тест. Перерабатывать, не выбрасывать

Каждый день человечество производит огромное количество мусора. В мире практически невозможно найти мест, где бы не попадались следы жизнедеятельности человека. Благо, люди опомнились, и все больше экологических инициатив успешно внедряются в разных уголках нашей планеты. Например, выбрасываемые ранее батарейки теперь принимают на утилизацию, а старые смартфоны можно сдать на «Переплавку» в Tele2.

В нашем новом тесте предлагаем вам проверить, насколько вы хорошо знаете, как правильно обращаться с мусором. А ещё поделимся полезными эко-лайфхаками.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Мировые новости

Фонд «Навстречу пременам» и Tele2 поддержали социальных предпринимателей в период пандемии

26 ноября 2020
Тема

Вторая жизнь ненужных вещей. Как производить меньше мусора

27 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle