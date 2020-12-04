Томские педагоги смогут принять участие в «Среде обучения» от Мастерской управления «Сенеж»

4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

Сегодня в Томске прошел круглый стол, посвященный воспитательному потенциалу уроков по тематике онлайн-курсов «Среда обучения» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Представители Минпросвещения, Мастерской управления «Сенеж», проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей», ТГПУ, томской школы «Перспектива» и департамента общего образования Томской области обсудили тему формирования единой образовательно-воспитательной среды. Она, по мнению представителей педагогического сообщества, должна способствовать развитию профессионального сообщества молодых педагогов, которые, в свою очередь, станут проводниками новых форматов в образовании.

Как сочетать обучение и воспитание в образовательном процессе, как выявлять и брать на вооружение лучшие практики, возникающие, в том числе в условиях дистанционного и гибридного обучения? Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» Мария Афонина рассказала, что томские педагоги могут пройти онлайн-курс «Среда-обучения».

Мария Афонина, Мастерская управления Сенеж

«Отвечая на возникший запрос учительского сообщества на дистанционные программы, мы создали онлайн-курс „Среда обучения“. Его основной целью является разработка таких технологий и инструментов, которые позволят создать адаптивную образовательную среду. В ее рамках происходит воспитание личности независимо от того, в каком формате идет образовательный процесс — онлайн или офлайн. В рамках курса участники узнают, как проводить исследование и выявлять возможности и потребности класса, что включает в себя дизайн образовательного опыта, из каких элементов состоит адаптивная образовательная среда, как интегрировать геймификацию в образовательный процесс, рассмотрят различные онлайн инструменты и точки их приложения, и самое главное — познакомятся с методиками оценки эффективности своего образовательного и воспитательного продукта», — отметила Мария Афонина, уточнив, что до конца года посмотреть курс смогут все желающие.

Доступ к нему будет открыт для всех учителей, хотя изначально «Среду обучения» разрабатывали для финалистов конкурса "Учитель будущего".

По словам руководителя проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрея Богданцева, стартовавший в прошлом году конкурс для российских педагогов объединил более 30 тысяч участников со всей страны.

Андрей Богданцев, руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

«В концепцию конкурса была заложена идея единства. Того, что педагог является носителем знаний, обладает психолого-педагогическими навыками, гибкими компетенциями, чтобы эти знания можно было передать учащимся. Воспитательная компонента является одной из ключевых в работе педагога. Конкурс был направлен как раз на то, чтобы оценить, как педагоги работают с этим», - рассказал Андрей Богданцев.

В этом году стартовал студенческий трек профессионального конкурса «Учитель будущего» платформы «Россия – стана возможностей». Его целью является поиск, развитие и поддержка перспективных студентов по педагогическим и другим программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями. Также Богданцев пригласил томских педагогов и студентов, которые готовятся ими стать, активно принимать участие в конкурсе «Учитель будущего». «Одним из направлений нашего конкурса как раз является выявление лучших практик по созданию воспитательной среды в школах», - отметил он, комментируя тему круглого стола.

В ходе круглого стола в пресс-центре РИА Томск Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

По мнению Андрея Макаренко, ректора Томского государственного педагогического университета, говорить отдельно об образовании и воспитании невозможно:

«Это звенья одной цепи. Важна связь высшего, общего, профессионального образования, дополнительного образования. И особенно важно, чтобы воспитание происходило в среде. А она складывается из маленьких элементов — поведения учителя, поведения родителей, которые очень серьезно включаются в этот процесс, и других факторов. И когда мы говорим о воспитании, мы понимаем, что мы должны сформировать среду, которая будет воспитывать в том числе и будущего учителя. Который потом придет в школу и будет поддерживать и участвовать в создании среды уже в ней. И конечно, стоит оценивать важность личности: когда учитель делает одно, а говорит другое, это сказывается не лучшим образом на процессе воспитания. Важно быть честным по отношению к себе и окружающим, и учитывать, что твое поведение серьезно откладывается в ребенке. Важно взаимопонимание между учителем и школьником».

Андрей Макаренко, ректор ТГПУ Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

В прошлом году ТГПУ запустил пилотную версию курса «Основы воспитательной работы», который позволит выстроить систему воспитательной работы и включить в нее всех обучающихся в вузе. В этом учебном году это уже полноценный образовательных обязательный курс для студентов, рассказал проректор по молодежной политике и воспитательной работе ТГПУ Дмитрий Насонов:

«Мы должны научить молодого человека, который пришел из школы в вуз, как работать с детьми в течение всей жизни, и не только во время своей профессиональной деятельности. Важно научить компетенциям, которые будущему специалисту необходимы, дать миропонимание, мироощущение, а также незыблемые общечеловеческие и гражданские ценности, чтобы он с этим вышел к детям в школу и был личным примером. Педагогический университет должен быть, своего рода, концентратором, и связующим звеном между всеми участниками воспитательного процесса — детьми, учителями, родителями, старшим поколением. Воспитательная работа — неотъемлемая часть подготовки будущих педагогов в педагогических вузах».

Дмитрий Насонов, проректор по молодежной политике и воспитательной работе ТГПУ Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

Мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

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