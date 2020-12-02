Завтра в Томске ограничат движение по ул.Р.Люксембург
2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Завтра утром, 3 декабря, в Томске ограничат движение транспорта на участке от ул.Дальне-Ключевской до пер.Тихого, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с работами по реконструкции участка тепловой сети. Предполагается, что движение будет восстановлено 12 декабря в 24.00.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: