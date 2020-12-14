С уличных стен — в интерьеры! Три проекта-2020 от Streetvision.agency

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2020 // Фото: Streetvision.agency

С уличных стен — в интерьеры! Знакомим вас с последними проектами томской команды Streetvision.agency, которая начала заниматься внутренним оформлением томских заведений.

Среди последних работ агентства — филиалы кондитерской «Все дело в креме», инстаграм-поинт и роспись для нового кафе «Пицце-Рио» (ул.С.Лазо, 7) и фасад для гриль-бара «Харди Гарди» (ул.Красноармейская, 31).

«Всё дело в креме»

В кондитерской перед агентством стояла задача расписать интерьер — нанести надписи «Всё дело в креме», Crème de la Crème и «Ням!» на стены и рольставни.

«Для стопроцентного соответствия размеров надписей с рендером (визуализацией) мы снова воспользовались короткофокусным проектором для пересвета и обводки. Рисовали кистями и валиками, краской Tikkurila Euro Matt 3», — рассказывают в агентстве.

Через некоторое время кондитерская открыла несколько филиалов в микрорайоне «Радужный», а затем в студенческом коворкинге «Зелёная Улица» на Усова. Для этих заведений агентство оформило прилавки.

«Пицце-Рио»

В августе Streetvision.agency занимались росписью интерьера нового кафе сети «Пицце-Рио». Художникам предстояло нанести изображение коктейля с ягодами и шоколадом, а также парня с девушкой и пиццу в стиле поп-арт по предоставленным заказчиками референсам.

Кроме того, агентству заказали «объемное интерактивное граффити» — оно должно было появиться в коридоре между залом и уборной. Предполагается, что посетители будут фотографироваться на фоне изображения стакана с молочным коктейлем и делиться результатами в социальных сетях.

«Оба изображения наносили интерьерной краской, работали кистями, валиками и маркерами. При создании „объемного“ рисунка чётко следили за процессом через экран смартфона, чтобы всё было ровненько и создавался необходимый 3D эффект. На момент съемки на объекте ещё не установили освещение, поэтому фотография с коктейлем такая тёмная», — рассказывают художники.

В процессе оформления перед ними появилась дополнительная задача — нанести узор на еще одну стену в интерьере.

«Харди Гарди»

Еще одним заведением, где поработали художники Streetvision.agency стал гриль-бар «Харди Гарди» (ул.Красноармейская, 31). Им предстояло обновить входную группу: нанести на фасад флаг Великобритании (Union Jack) и трёх персонажей. Лорд Гусь интеллигентный и манерный, он показывает направление к входу в «Харди Гарди», его роль навигационная. Мистер Пиг простой малый, весельчак, изображен рядом с «близким» ему предметом и шутливо указывает, где можно сорить. Джонни Дог «тяжеловесный и основательный» стоит около входа и выполняет роль хозяина.

«Бригада рабочих планово обновила фасад, то есть фон для наших работ был свежим и чистым, это всегда приятно. С помощью короткофокусного проектора мы пересветили персонажей и флаг, обвели контуры и начали прорисовку. Работали кистями и маркерами. Использование проектора сильно облегчает и ускоряет работу, в случае с наружными работами это особенно важно, так как осадки могут нарушить график работ», — рассказывают художники.

Проект был выполнен за несколько подходов в период с сентября по октябрь 2020 года.

Фото: Streetvision.agency

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