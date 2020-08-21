Томичей приглашают на вечеринку в секретном месте

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: vk.com/kedrosound

Завтра, 22 августа, томичей приглашают на вечеринку проекта Kedro Sound, которая пройдет в секретном месте, сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

Пришедших на мероприятие ждет «разная интересная музыка». Главный гость — kst kvrz — хорошо известный многим томским любителям музыки Константин Коврижных, музыкант множества групп, основатель лейбла THEY LIVE! RECORDS, организатор концертов и фестивалей, а также большой меломан и коллекционер.

О своем сете музыкант говорит так: «Психоделическая Турция 70-х бок о бок с советским джазом, фанком и псих-фолком принимает у себя в гостях камерунского кудесника, black power и islam-influenced джаз, малайский фанк и pop yeh yeh, индийско-тайско-татарское диско-содружество, пакистанский фолк-бит и итальянскую library music».

Компанию kst kvrz составят резиденты Кедросаунда:

Igor Carter — «что-то летнее, soul, funk»;

GJB — «что-то около-дабовое, психоделическое, фанковое»;

Nifiga ne Urban — «смесь из африканской и ближневосточной ретро экзотики и советского грувца».

Начало в 22.30. Вход бесплатный. Чтобы узнать о месте проведения мероприятия необходимо написать в сообщения группы ВКонтакте.

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