Из-за ремонта сетей водоснабжения в Томске перекроют участок пр.Ленина
В Томске временно ограничат движение по пр.Ленина в районе ул.Герцена из-за ремонта сетей горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, временно будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от ул.Герцена до ул.Московский тракт, вблизи здания № 38. До 21.00 пятницы, 17 июля, частично ограничено движение транспортных средств с перекрытием одной полосы со стороны клиник мединститута. После этого, до 24.00 19 июля будет полностью перекрыто движение на участке от ул.Герцена до ул.Московский тракт со стороны пр.Кирова.
В сообщении также уточняется, что на время ремонта закрыто движение троллейбусов №1 и №3, также изменена схема движения общественного транспорта.
Томичей просят заранее планировать пути своего движения.