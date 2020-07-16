Из-за ремонта сетей водоснабжения в Томске перекроют участок пр.Ленина

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске временно ограничат движение по пр.Ленина в районе ул.Герцена из-за ремонта сетей горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, временно будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от ул.Герцена до ул.Московский тракт, вблизи здания № 38. До 21.00 пятницы, 17 июля, частично ограничено движение транспортных средств с перекрытием одной полосы со стороны клиник мединститута. После этого, до 24.00 19 июля будет полностью перекрыто движение на участке от ул.Герцена до ул.Московский тракт со стороны пр.Кирова.

В сообщении также уточняется, что на время ремонта закрыто движение троллейбусов №1 и №3, также изменена схема движения общественного транспорта.

Томичей просят заранее планировать пути своего движения.

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