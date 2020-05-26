Томск вдвое снизил ЕНВД и отсрочил арендную плату за землю для пострадавшего от пандемии бизнеса

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Депутаты думы Томска одобрили инициативы по предоставлению ряда льгот пострадавшему от пандемии коронавируса бизнесу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Так, депутаты поддержали снижение корректирующего коэффициента доходности К2 при расчете единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по наиболее пострадавшим отраслям. Мера позволит вдвое снизить отчисления по данному типу налога для 3,7 тыс. плательщиков.

«Сумма выпадающих доходов за 2020 год составит 38,5 млн рублей. Данная сумма предполагается к возмещению из вышестоящих органов. Она была заявлена нами в администрацию Томской области», — сообщила в ходе обсуждения вопроса начальник управления экономического развития горадминистрации Маргарита Васягина.

Депутаты также поддержали введение до конца 2020 года отсрочки по оплате аренды муниципального имущества и земельных участков. По данным пресс-службы администрации Томска, изменения будут внесены в 469 договоров аренды.

Еще одной мерой поддержки стало введение для рекламораспространителей отсрочки по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Льгота распространяется на второй и третий кварталы 2020 года.

«Общая сумма поддержки по указанным мерам составит порядка 102 млн рублей и уменьшит финансовое бремя для 4,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — 13,4% от их общего числа», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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