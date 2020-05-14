В Томске увеличат число высаживаемых деревьев на ул.Усова

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 14 мая, департамент дорожной деятельности и благоустройства направил в адрес объединения «Живая лаборатория» и Центра компетенции по развитию городской среды Томской области обращение, в соответствии с которым верхний ярус зеленого каркас пешеходной зоны на участке ул.Усова должен быть увеличен за счет посадок крупномерных деревьев.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в рамках проектирования было решено сохранить 78 существующих тополей. На месте планируемых к сносу 162 деревьев должно быть высажено кратно большее количество.

В соответствии с утвержденным проектом на ул. Усова в районе МКЦ ТПУ будет увеличено разнообразие видов зеленых насаждений, при этом сохранится требование мэра Томска о проведении компенсационного озеленения в соотношении 1 к 3. Это значит, что взамен одного снесенного дерева нужно высадить три.

Администрация города также учла пожелания томичей и рекомендовала авторам проекта расширить виды зеленых насаждений. Всего планируют высадить десятки саженцев березы повислой, рябины, ели сибирской, клена Гиннала, черемухи Колората, боярышника, ивы, липы мелколистной, яблонь, винограда девичьего, пузыреплодника калинолистного, спиреи японской, уложить парковый и луговой газоны.

Выбор этих пород позволит сохранить озеленение в любое время года. В перспективе они сформируют три уровня озеленения. Выбор породного состава обусловлен возможностью сохранения озеленения в разное время года. Согласно экологическим расчетам, такая конструкция озеленения обладает большей пыле- и шумозащитной способностью.

В сообщении отмечается, что в рамках реализации второго этапа комплексного благоустройства ул. Усова в 2020 году будет создано открытое общественное пространство.

Напомним, в 2019 году на ул. Усова в районе пересечения с ул. Белинского был создан сквер, ставший символом многонационального студенчества Томска. В прошлом сезоне здесь высадили почти 2500 деревьев и кустарников, взамен снесенных 55.

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