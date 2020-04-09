В Томске ограничат движение по ул.Косарева и в пер.Тихом

В Томске будет затруднено движение на участка улицы Косарева и переулка Тихого, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 17.00 субботы, 11 апреля, будет временно ограничено движение транспорта по ул.Косарва на участке от кл.Киевской до ул.Артема. В это время бригады АО «ТомскРТС» займутся заменой строительной части и трубопровода тепломагистрали №4. Предполагается, что в благоустроительный сезон в этой части Кировского района будут реализованы мероприятия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение в пер.Тихом, от ул.Водяной до дома по пер.Тихий, 4/1 будет ограничено до 15 апреля. Здесь специалисты ресурсоснабжающих организаций выполнят замену изношенного надземного участка тепломагистрали №6.

Томичей просят учитывать изменения и заранее выбирать для движения другие пути.

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