Владимир Самокиш: «Самое время задействовать все резервы»

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Заместитель председателя комитета по бюджету, экономике и собственности Думы города Томска, предприниматель Владимир Самокиш опубликовал в Фейсбуке размышления о том, какие риски для бизнеса несет режим самоизоляции и какие конкретные меры помогут их минимизировать. Публикуем без сокращений.

«Понятно, что ближайшие пару месяцев мы все будем заняты карантином и выходом из него. Но очень хочется порассуждать, что будет потом в экономике. Очевидно — съежится. Риски потери людьми работы и критических убытков в бизнесе — особенно малом — очень высоки. Не во всех отраслях, но в сфере обслуживания и ряде других экологических нишах обитания малого бизнеса — точно.

Предпринимательство в отечественной культуре до сих пор воспринимается неоднозначно, и армии резервистов, готовых заменить нынешних малых бизнесменов, я особо не вижу. Поэтому и выходом считаю создание условий для сохранения основной массы имеющихся. Но бизнес в одиночку не выживает — он живет благодаря тем, кто платит за его продукцию и услуги. И важно, чтоб им было, чем платить.

А что делать-то? Быстро прийти к консенсусу «власть — бизнес — население» по методам выхода из ситуации. Какие <меры> мне представляются разумными:

1. Борьба с издержками бизнеса:

1.1. Материальными: снижение налогов и обязательных платежей, аренды — на федеральном уровне уже заявлено, но я бы добавил снижение НДС, радикальное хотя бы в краткосрочном периоде. Снижение или мораторий на 2020 год по местным и субъектовым налогам-на имущество, землю, УСН (на прибыль не трогал бы), ЕНВД.

1.2. Нематериальными — реальная регуляторная гильотина, минимизация проверок и контрольных мероприятий.

2. Создание спроса на продукцию и услуги малого бизнеса. Не только со стороны крупных компаний — тут государство уже обязало часть закупок производить у малого бизнеса (исполнение, правда, отдельный вопрос). Главный драйвер на потребительском рынке — потребительский спрос, вот его желательно накачать (возможно — на определенный короткий срок) через доходы населения — через внеплановую индексацию пенсий, стипендий и пособий (в том числе — по безработице), субсидии в потреб. кредитовании и ипотеке. Второй мощный источник — спрос со стороны государства в образовании и здравоохранении, общественных и благоустроительных работах, сфере ЖКХ. Будет стабильный заказ со стороны государства — бизнес подстроится, создаст или не утеряет рабочие места.

3. Перекраивание межбюджетных отношений. Тема болезненная для федерального центра, но для выхода из грядущей ситуации — необходимая, особенно — в связи с утратой субъектами и муниципалитетами налоговых и неналоговых доходов (см.п.1)

А как? Где деньги, Зин (С, ВСВ)? Считаю, что сейчас — самое время задействовать все резервы — как федеральные — ФНБ, доп.эмиссию, так и субъектовые и местные — там, где еще есть законная возможность наращивания долга и дефицита (а тут уже и федерация должна включаться на более поздних этапах, исправляя ситуацию с региональными долгами).

Понятно, что этим все не исчерпывается и нужна куча вспомогательных мер, также работающих на первый и второй пункты — различные виды субсидирования (перевозки, %-ставки и тп), точечной адресной помощи (желательно — не «Фонбету» 😊), удешевление госуправления и т.д. Очень важно — договориться и действовать без стен, делящих страну на регионы и центр, муниципальный, субъектовый и федеральный уровень, бюджетников и занятых в бизнесе.

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