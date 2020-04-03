«Томскводоканал» устраняет провал на тротуаре на пр.Ленина
3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Сегодня, 3 апреля, бригады «Томскводоканала» по требованию городской администрации устраняют провал на тротуаре у дома по пр.Ленина, 37. На этой неделе здесь, на месте прежней ветки водопровода, образовался провал без утечки воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Бригады ресурсоснабжающей организации отсыпали провал на тротуаре инертным материалом, а в ближайшее время после его усадки приступят к восстановлению плиточного покрытия за собственный счет.
Качество выполнения работы контролируют сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства и «Санитарной милиции».
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