В Томской области по прежнему два подтвержденных диагноза COVID-19

По данным на утро понедельника, 30 марта, в Томской области два пациента остаются с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Их диагнозы были подтверждены 26 и 29 марта, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

В инфекционном отделении больницы №3 Томска находятся 25 пациентов: у 15-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у 10-ти человек ПЦР-тесты в работе. У трех пациентов северской больницы диагноз на коронавирус не подтвержден.

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