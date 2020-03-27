Общественный транспорт Томска будет ходить реже и только до 22.00

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Департамент городского хозяйства Томска принял решение о сокращении рейсов, выполняемых перевозчиками по муниципальным маршрутам, и окончании работы автобусов в 22.00.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, такая мера принята в условиях резкого снижения пассажиропотока в последние дни и для предотвращения риска распространения вирусных инфекций.

Так, в будни дни автобусы будут начинать работу в 6 часов, в выходные и праздничные дни – в 6.30. При этом интервал движения в рабочие дни не должен превышать 10 минут, в межпиковое время – 15 минут. В нерабочие дни общественный транспорт будет курсировать в «часы пик» с интервалом 15 минут, после 21 часа – 30 минут.

Указанные изменения коснутся перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53.

В это же время, с 28 марта трамваи маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 5 и троллейбуса №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 будут работать по графику выходного дня. Количество троллейбусов, курсирующих по направлениям №№ 5 и 7, будет увеличено.

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