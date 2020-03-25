Томская «ЭлеСи» направила 100 млн руб. на модернизацию производства печатных плат

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: pixabay.com

АО «ЭлеСи» инвестировало 100 млн рублей в модернизацию производства печатных плат по технологии поверхностного монтажа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Фонд развития промышленности (ФРП), который выступил кредитором компании.

«В обновленном цеху поддерживается определенная температура, влажность, чистота и антистатика, а все технологии автоматизированы. Его особенность также в том, что автоматические производственные линии быстро перенастраиваются с одних на другие виды печатных плат», — цитирует пресс-служба фонда технического директора «ЭлеСи» Дмитрия Петухова.

Общий объем инвестиций в проект составил 100 млн рублей. Большую часть средств — 69 млн рублей — компания получила от ФРП в виде льготного займа на приобретение оборудования.

«После выхода на полную мощность „ЭлеСи“ планирует выпускать до 500 тыс. печатных плат в год. (. . .) Благодаря запуску проекта „ЭлеСи“ уменьшится доля зарубежных компаний на российском рынке печатных изделий», — говорится в сообщении.

Электронные печатные платы являются комплектующими для электронных устройств, применяемых в радиоэлектронике, машиностроении, энергетике, транспортной системе и других отраслях. Основными заказчиками продукции «ЭлеСи» станут российские производители электронных компонентов: научно-производственное предприятие «Гамма», «Томский завод электроприводов», «Феникс Контакт РУС», «Красноярскэнергокомплект» и другие.

Группа компаний «ЭлеСи» была основана в 1990 году, она занимается разработкой интеллектуальных систем контроля и управления преимущественно для предприятий нефтегазовой отрасли. В структуру холдинга входят управляющая компания, инжиниринговая компания, научно-исследовательский проектный институт, завод приборов и средств автоматизации, научно-исследовательский институт электронных систем, логистическая компания, образовательный центр и рекламно-издательская компания.

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