Жители Томской области стали чаще заказывать доставку товаров почтальонами на дом

25 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области АО "Почта России"

В Томской области в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса растет спрос на доставку товаров на дом почтальонами. Особенно сервис Почты России стал популярен у пожилых людей, которые на сегодняшний день, по информации профильных ведомств, находятся в зоне риска, сообщает пресс-служба УФПС Томской области.

Одновременно с доставкой почтовой корреспонденции и пенсий почтальоны принимают от клиентов заказы на доставку товаров. Для удобства формирования заказа был разработан специальный бланк. Он содержит в себе самые выгодные предложения и популярные товары, которые пользуются наибольшим спросом. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку. Доставка осуществляется бесплатно.

Данный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов.

«На сегодня в УФПС Томской области доставку товаров по адресам осуществляют более 80% работающих почтальонов. Наиболее востребованной услуга стала в Колпашеском, Северском, Молчановском и Верхнекетском почтамтах, особенно в сельской местности. Почтальоны, готовые принести все необходимые покупки прямо домой, стали для пожилых людей большим подспорьем», - рассказал заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

В сообщении отмечается, что наибольшим спросом сегодня пользуются долгосрочные товары: консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, чай.

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