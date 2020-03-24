Мероприятия Open Innovation Startup Tour в Томске переносятся на сентябрь

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: Startupvillage.ru

Мероприятия Open Innovations Startup Tour в Уфе, Томске и Краснодаре переносятся на сентябрь 2020 года. Самая масштабная в России и СНГ конференция для технологических предпринимателей пройдет 21 и 22 мая в новом формате — Startup Village Livestream’20.

Startup Village Livestream’20 станет первой полностью виртуальной конференцией такого масштаба не только в Инновационном центре «Сколково», но и в России. Благодаря переходу в онлайн участие станет бесплатным для всех желающих. Чтобы получить доступ к программе, необходимо зарегистрироваться на сайте.

«В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 и в соответствии с рекомендациями Правительства РФ мы приняли решение о проведении нашего ключевого мероприятия Startup Village 2020 в цифровом формате. Мы сожалеем, что не сможем принять наших гостей в "Сколково". Но с другой стороны – это возможность для нас, ведущей в стране инновационной площадки, организовать и провести беспрецедентное по масштабу мероприятие в режиме онлайн. Считаю, что это достойный вызов. Мы также вынуждены перенести на сентябрь проведение Стартап-тура в Республике Башкортостан, Томской области и Краснодарском крае. Конкретные даты будут объявлены после обсуждения и согласования с руководством регионов. Здоровья всем, кто работает у нас и с нами», - сообщил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Юбилейный десятый Open Innovations Startup Tour, крупнейший в России и странах СНГ проект по поиску в регионах перспективных стартапов, стартовал в Приморском крае 23 января. Региональные этапы состоялись во Владивостоке, Архангельске, Иваново, Перми, Красноярске, Иннополисе и Екатеринбурге. Победители гранд-финалов в этих городах вышли в полуфинал конкурса проектов Startup Village и теперь представят свои стартапы членам жюри в режиме онлайн.

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация создала условия для быстрого перехода в новый формат. Мы трансформируем Startup Village в Startup Village Livestream’20. Благодаря цифровым технологиям участники из любой точки мира смогут не только выбирать и просматривать самые интересные лекции и сессии, встречаться с менторами и инвесторами онлайн, но и общаться друг с другом и с нашими спикерами в режиме реального времени», - отметила генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

Организаторы также планируют расширить географию Open Innovations Startup Tour и провести осенью 2020 года серию мероприятий за рубежом. Договоренность об этом есть с Узбекистаном, продолжаются переговоры с государствами ЕврАзЭС и другими странами. Победители зарубежного этапа Startup Tour и региональных конкурсов в Уфе, Томске и Краснодаре получат путевки в полуфинал конкурса Startup Village 2021.

Тэги/темы: