Производитель полимерных компаундов стал третьим резидентом ТОР «Северск»

20 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ООО «МК-Полимер» заключило договор с управляющей компанией «Атом-ТОР» и стало третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (ТОР «Северск»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу АО «Сибирский химический кобинат» (СХК, входит в ТВЭЛ).

«МК-полимер» планирует создать новое импортозамещающее производство полимерных композиционных компаундов, а также проводить научные исследования совместно с НИИ», — говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составят около 10 млн рублей. Компания планирует создать производство и научную лабораторию на бывших производственных площадях СХК. Продукция «МК-Полимер» будет востребована в кабельной, машиностроительной и строительной промышленности.

«Планируем сотрудничество не только с градообразующим предприятием Северска АО „СХК“. Большой интерес у нас вызывает сотрудничество с резидентами Северска и других ТОР», — цитирует пресс-служба гендиректора «МК-Полимер» Игоря Бембеля.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МК-Полимер» зарегистрировано в Северске в августе 2019 года. Компания на 100% принадлежит Игорю Бембелю. Основным видом деятельности «МК-Полимер» является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

ТОР «Северск» создана в феврале 2019 года. Территория включает десять земельных участков общей площадью 135 га. На конец 2019 года в ТОР было зарегистрировано два резидента, еще четыре заявки находились в стадии рассмотрения, в целом в работе находятся 25 инвестпроектов.

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