Томский зрелищный центр «Аэлита» отменил мероприятия

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2020 // Фото: vk.com/aelita.tomsk

Начиная с 16 марта в «Аэлите» отменены все мероприятия: спектакли, концерты и кинопоказы. Ограничительные меры связаны с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Роспотребнадзора, распоряжением губернатора Томской области об отказе от проведения всех массовых мероприятий в закрытых помещениях из-за угрозы распространения коронавируса.

В «Аэлите» сообщили, что билеты можно вернуть через сайт, если вы приобретали их на сайте. По остальным вопросам с возвратом билетов звоните по телефону — 51-44-36.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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